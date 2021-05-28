1.2億°C燒101秒　中國人造太陽創世界紀錄

內地官媒周五（28日）報道，位於安徽省的中科院合肥物質科學研究院，院內有「人造太陽」之稱的全超導託卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）成功創造新世界紀錄，重複以1.2億°C及1.6億°C的溫度，分別運行等離子體101秒及20秒，將原來的1億°C運行20秒紀錄延長5倍。

中科院合肥物質科學研究院副院長、等離子體物理研究所所長宋雲濤表示，新紀錄進一步證明核聚變能源的可行性，也為邁向商用奠定物理和工程基礎。實現核聚變發電的兩大難點是實現上億度點火和穩定長時間約束控制，今次是中國首次在國際上採用全金屬主動水冷第一壁、高性能鎢偏濾器等關鍵技術成功達到目標。

官媒報道指，目前EAST上的核心技術有200多項、專利近2,000項，匯聚「超高溫」、「超高真空」、「超強磁場」等尖端技術於一爐，總功率達34兆瓦，相當於約6.8萬部家用微波爐一起加熱。下一代「人造太陽」中國聚變工程實驗堆已完成工程設計，根據中國磁約束核聚變路線圖，未來瞄準建設世界首個聚變示範電站。