新冠疫情嚴峻　市政府擬演練4級警戒

台灣新一波疫情延燒，全台發布三級警戒，當中台北市及新北市均是重災區。台北市政府周五（28日）表示，正準備「4級警戒」擴大管制的桌上兵推演練，預計在下周日（30日）進行，演練內容包括商店停業、民眾限制外出、擴大交通管制等，預先做好4級的封城準備。

市府發言人陳智菡表示，兵推內容包括模擬市區出現大規模的社區感染，進行擴大封鎖，包括商店停業、民眾限制外出、擴大交通管制。由於今年疫情和去年有很大差異，市府近期有計劃進行第二次的兵棋推演。另外，疫情若造成死亡率增加，北市府也模擬台北市殯儀館能無法負荷，遺體該如何處理。

台北市長柯文哲周五表示，兵推分三個層面，會先找專家討論，之後邀請首長幕僚執行桌上演習，最後才會實戰演練。他又指，目前形勢不一定要封城，但局面緊繃，要想定一個精進計劃作為後備方案。

外界關注疫情最嚴峻的新北市會否同樣將警戒級別升至4級，有台媒報道，該市去年4月亦曾實施「4級警戒」管制的兵推內容，主要規則包括全市市民禁足21天、需依身份證字號尾數外出、每周僅能外出採買物資3次等措施。該市市長侯友宜周五也表示，市府去年已就有關情況演練過，已做好封城的準備。