地盤保安拒借廁所　台惡男毆打對方洩憤囚3年

台灣高雄市一名湯姓男子2019年想使用建築地盤旁邊的廁所遭拒絕，與南韓籍保安發生衝突。湯男拿起木條擊打對方頭部，導致後者顱內出血、聽力嚴重受損。法院一審以傷害罪對湯男判囚5個月，檢方認為原審過輕上訴；法院二審認為他涉案情節重大，還有竊盜前科，改判3年。湯男不服上訴，高雄高分院周五（28日）宣判，最終駁回上訴定讞。

判決書指，湯男途經高雄市苓雅區青年路一處地盤，因尿急跑到地盤門口借廁所，朴姓保安阻止其進入，雙方發生爭執。湯男拿起質地堅硬的實心長方體木條擊打保安身體和頭部，後者當場重傷倒地昏迷，路人見狀報案送院。醫生為保安驗傷後，發現他的腦部左側蜘蛛膜下腔出血、右側硬腦膜下血腫、顱骨骨折，身體及四肢多處挫擦傷、右小指骨折，雙耳均達中度聽力障礙。

湯男事後辯解，當時他只是想在路邊如廁，但朴男語氣似警員盤查一樣差，受不了才出手打他。湯男又強調，對方先用木條毆打他和咬他手臂，他才用木條反擊，聲稱要「打到他求饒為止」。經多次審理後，高雄高分院最終駁回上訴。