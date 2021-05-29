男子網上自學開船偷遊艇出海　辯稱想看浪漫日出

上海男子沈浪（化名）在網上自學開船後，偷走一艘價值逾1,000萬元人民幣（約1,200萬港元）的遊艇出海，未料駕駛失當而擱淺，被警方抓捕。他向警員辯稱，自己是為了看浪漫日出才偷船。目前，他因涉嫌盜竊罪被刑事拘留。

內媒周五（28日）報道，上海市公安局邊防和港航公安分局5月11日接到某遊艇俱樂部報案，稱其停泊在秦皇島碼頭的一艘白色遊艇被盜。警員調查發現5月10日深夜約11時50分，一名戴口罩、鴨舌帽喬裝打扮的男子，趁着夜色進入碼頭，駕駛白色遊艇離去。警員迅速鎖定他的身份。

5月12日中午12時許，警方在青浦區抓獲沈浪，同時在崇明區橫沙島北港防汛灘上找到已擱淺的白色遊艇。沈浪交代，他住在上海市郊區，平時愛看網絡短片，被奢華遊艇所吸引，發現網上有很多傳授駕駛遊艇的片段，於是自學起來，想以後能駕駛遊艇去看日出。

他偷船當晚，翻牆進入秦皇島碼頭，看到有艘白色遊艇上正好插着鎖匙，於是將固定遊艇的纜繩一一剪斷，憑藉自學的技巧將遊艇駛出港口，前往橫沙島方向看日出，最終因操作不當，船隻擱淺在橫沙島。他棄船而逃，該船底部及側面都被刮花損毀。