鍾南山料內地年底有8成人接種新冠疫苗　產能仍需加強

中國科學院及工程院院士大會周五（28日）在北京舉行，有份參加的工程院院士鍾南山當晚接受內媒訪問時指出，到今年年底，內地新冠疫苗的覆蓋率能夠達到80%，當前疫苗產能仍需加強。他又指，按照疫苗保護率達到70%計算，內地新冠疫苗覆蓋率需要達到近80%，才有可能形成群體免疫。

鍾南山表示，至7月初，內地疫苗覆蓋率應達40%，年底能夠達到80%。對於內地近期出現疫情散發病例，疫苗接種意願也隨之上升。鍾南山認為，一方面，內地對新冠疫苗的需求強烈，另一方面，世界衞生組織的疫苗需求同樣迫切，很多國家希望中方能夠提供疫苗。他續指，科技創新方面的瓶頸，從不指望國外，要靠自己。比如疫苗，靠人家來不及的，「核心的東西還是要靠我們自己的團隊去創造」。

新冠肺炎疫情成為全球性公共衞生危機，鍾南山認為正因為這樣，他所參加的世界衞生組織的獨立工作委員會，強烈希望建立一個國際健康危機方面的委員會，有政府的領導，也有經濟學、衞生學專家和政府經濟、衞生官員來共同組成，能夠決策及制定一些全球的相應政策，如應對氣候變化及空氣污染等。