清華畢業生當保母　家政公司：不用做家務年薪達50萬人民幣

上海某家政公司近日發布一則保母求職廣告，聲稱保母畢業於清華大學，引起關注，有人認為是大材小用。家政公司周五（28日）發公告回應指，旗下保母的學歷真實無誤，但工作有別於傳統保母，專門服務高收入家庭，年薪可達約50萬元（人民幣，下同，約56萬港元）。

家政公司發布消息顯示，29歲的李靜是江蘇車京人，清華大學本科學歷，身高1.6米、體重50公斤，相貌端莊清秀，語言能力是普通話及英文。她的職位是「保母阿姨/管家」，煮菜口味清淡，期望月薪3.5萬元（約4萬港元）。家政公司解釋，李靜的管家工作不用做家務，而是統籌安排家務工作，包括家庭宴會準備等，目前她已受僱。

這家家政公司自稱定位高端，從事管家、保母、育嬰師、月嫂、家教等高端家庭配套服務，有不少畢業於北京大學、倫敦大學等名校的保母等待僱主聘用。他們的工作有別於傳統保母，有的主要充當家庭教師，幫小朋友補習、輔導功課。網民對此議論紛紛，有人認為，「職業無分貴賤」、「人各有志」、「每個人都可以選擇自己的工作」。