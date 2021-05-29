美議員提「台灣外交檢討法案」　促為台駐美代表處正名

美國民主、共和兩黨多名議員提出「台灣外交檢討法案」（Taiwan Diplomatic Review Act），要求將「台灣駐美代表處」正名為「台灣代表處」，同時要求美國在台協會（AIT）處長任命須經參議院確認通過，並為台灣駐美官員創建專用簽證，強化雙邊關係。

台灣外交檢討法案由民主黨眾議員謝爾曼與共和黨眾議員查伯特共同提出，獲多名議員連署。謝爾曼、查伯特在新聞稿指出，美國政策將台灣稱為「台灣」，而非「台北」或「中華台北」，2019年時也將「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA）更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S.Affairs ，TCUSA）。

依據這一長期政策，他們提出法案，指示國務卿與台美事務委員會展開協商，為台灣駐美代表處更名。法案亦要求創建一個僅適用於台灣官員的新簽證類別，解決以往台灣官員與外交人員無法取得外交簽證而需使用投資者簽證的難題。

台灣駐美代表蕭美琴周五（28日）在Twitter分享她近期接受英國雜誌專訪，當中指台灣長期受中國大陸欺凌、邊緣化，若國際因此選擇孤立台灣，將是全世界的損失。面對目前陸美關係緊張，她認為現時出任台灣駐美代表，不僅要爭取美國防衞、貿易協定，更要美台關係更緊密，讓台灣生存。