台今增486宗本土確診21人死亡　雙北市長促封城

台灣流行疫情指揮中心周六（29日）下午公布，全台新增320宗本土確診病例、166宗「校正回歸」個案，另有7宗境外輸入個案，21人死亡，再創下新高。台北、新北是疫情重災區，兩地市長怨疫苗不夠、病床不足，要求中央實施疫情第4級警戒，即時封城，做好最壞打算。

指揮中心表示，新增本土個案分別是259男277女，年齡介乎於未滿5歲至90多歲，分布以新北市224宗最多，其次是台北市168宗、台中市33宗，桃園市19宗，基隆市14宗，台東縣、宜蘭縣各5宗，花蓮縣、嘉義縣各4宗，苗栗縣3宗，新竹縣及彰化縣各2宗，雲林縣、高雄市及新竹市各1宗。

所有本土病例當中，有36宗與曾有萬華區活動史，涉及茶藝館的則有2宗，有49宗來源不明、241宗仍在調查來源。死亡個案分別是13男8女，年齡介於30多歲至90多歲。目前台灣累計死亡個案達99宗。至於7宗境外輸入，分別來自菲律賓、印尼及印度。

新北市長侯友宜表示，新北市已做好「升級作戰演練」，隨時可進行全區防禦計劃。指揮官陳時中表示，下周二（6月1日）將分發第2批疫苗。近日傳出鴻海集團始創人郭台銘、佛光山等團體希望引進疫苗，捐贈台灣政府使用。陳時中回應，採購疫苗需由中央政府與原廠簽約採購、統籌分配來監督與控管。他警告確診者曾到過街市，呼籲進出這些推擠場所要注意清潔衞生，回家後一定要洗手。他又稱，除了台北、新北以外，各縣市的病例正在增加。