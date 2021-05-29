華海警船入釣島　日提改自衞隊法牽制

日本位於沖繩縣那霸的第11管區海上保安本部周六（29日）表示，當日上午先後有4艘中國海警局船隻，駛入有主權爭議的釣魚島海域，更一度接近在附近作業的日本漁船。當局又指，其中一艘中國船隻搭載類似機關炮的裝置。

海上保安本部指，兩艘中國海警船在周六凌晨2時55分左右駛入釣魚島海域，在南小島東南方約25公里試圖接近正在作業的3艘日本漁船，當時日本漁船上各有3人。至早上8時40分左右，另有兩艘中國海警船亦駛入該海域。4艘中國海警船於早上10時45分左右，像追着漁船般駛離。

今次中國海警船在釣魚島海域，最長航行了近8小時，是周二（25日）以來再有中國公務船駛入該海域，為今年第20天。海上保安本部在漁船周圍部署巡邏船以確保安全，並警告中國船隻駛離。

另外，日媒周六報道，日本政黨日本維新會和國民民主黨確定方針，將共同向國會提出自衞隊法等的修正案，以牽制中國海警船在釣魚島海域的活動，是兩黨首次在眾議院共同提交修正案。自衞隊法修正案要求，自衞隊必須警戒監視進入釣魚島海域的中國海警船並收集情報；若隊員生命受威脅，可在不超出自衞範圍下使用武器。