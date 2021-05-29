英航母與北約軍艦　大西洋演習懾中俄

英國航空母艦伊利沙伯女王號正前往印太地區，周五（28日）在大西洋東部參加北約今年最大型軍事演習「堅守衞士」，被指針對中國及俄羅斯。英軍聲言要向盟國證明，脫歐後的英國準備好捍衞西方利益，迫使中國遵守國際規則。

英國皇家海軍周五發放的照片顯示，伊利沙伯女王號航空母艦打擊群與北約海軍水面艦艇第1及第2集群的軍艦，在葡萄牙對出的大西洋海域組成編隊航行，美國海軍形容這是展示令人印象深刻的海上力量。這場屬於防禦性質的大型演習，旨在測試北約從北美洲向葡萄牙海岸及黑海地區，迅速部署兵力的能力。

伊利沙伯女王號航空母艦打擊群指揮官穆爾豪斯受訪時表示，今次遠征印太地區是非常強而有力的表態，「展示我們是一支全球海軍」，目標是讓英國在區內持續存在。他解釋：「我們想要維護國際規範，我們在那裏的存在是極其關鍵。」伊利沙伯女王號部署期間將與美國、新加坡、日本、南韓的艦艇演習。

北約秘書長斯托爾滕貝格登上伊利沙伯女王號視察，指北約面對全球威脅及挑戰，包括中國崛起改變權力平衡，但不視擁有全球最大海軍的中國為敵人，演習向潛在敵人表明「北約準備好捍衞所有盟友」。他表示對俄羅斯的政策有兩大支柱，分別是強大軍事威懾及對話，但俄方沒有正面回應北約的對話邀請。