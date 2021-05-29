富婆愛拾荒藏單位惹蟲蟻　法院下令強制清理

上海市寶山區的58歲董阿姨名下雖有兩個單位，卻在10多年前養下拾荒的習慣，家人見其開心，亦未加以阻撓，最終卻塞滿單位，更導致蚊蟲孳生、臭氣熏天，甚至釀成幾次火災。兩鄰居不堪臭味難忍，訴諸法院，最後經調解由法院周二（25日）強制派人清理，最終足足運走15車廢品。

董阿姨拾荒10幾年，從最初的只挑選值錢物件，到廢棄物品也變成她眼中的寶物。她驕傲稱，「別人眼中的垃圾，我眼裏看着都是錢。我一天能賣兩百多，好的時候還可能更多」。去年11月，兩鄰居分別起訴董阿姨名下兩單位，要求將屋內廢品清理乾淨。到12月，雙方達成調解，由董阿姨夫婦在今年1月31日前把廢品雜物清理乾淨。

調解後，雖然董阿姨確實賣出了部分屋內廢品，但是賣出的速度遠遠比不上其拾荒的速度，廢品不減反增。到周二，法院出動11名幹警，相關單位及部門委派10名環衞工作者及12名清潔工人，讓董阿姨將貴重物品等妥善保管好後，採取強制清理行動。董阿姨最後坦言，「雖然還是心疼，但現在像個家了，以前像個廢品站，我都多少年沒有感覺這個家像家了」。