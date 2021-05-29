網紅夫婦直播主售山寨手機　平台9倍賠償顧客

近年內地興起直播帶貨，惟有商戶藉此銷售品質欠佳的產品，最近於直播帶貨平台「快手電商」上，有一對網紅夫婦因銷售山寨手機，被揭發其背後註冊公司，曾在18個月內因出售問題產品5次遭罰，快手電商周五（28日）表示，永不錄用涉事公司，並將該品牌的產品全數下架，同時向消費者按產品價格作9倍賠償。

一對網名為「驢嫂」、「二驢」的網紅夫婦，早前於平台上銷售一款「朵唯12 Pro」電話，及後有網民指該產品品質存疑，周日（23日）平台接獲產品問題的報告後，將產品下架，並安排顧客退款，且毋須歸還貨品。平台周四（27日）與朵唯授權經銷商「深圳市優購時代科技有限公司」核實事件，決定禁止朵唯所有產品於平台銷售，及永不錄用該經銷商。

快手電商周五發文交代事件，承認驢嫂及二驢兩人的帳戶「驢嫂平榮」存有銷售問題，決定向消費者給予產品價格9倍的補償，款項由快手電商、主播及朵唯三方平分；品牌方朵唯亦承認對獲授權公司管理不善，向消費者、平台及主播致歉。經銷商被發現在2012年至2019年期間，共6次因登記的住所或經營場所無法聯繫，而被列入經營異常名錄；更在2019年1月至去年7月間，因產品質量違法行為，被5次行政處罰。