全台3級警戒持續　鬧區觀光景點周末關門無遊客

台灣3級警戒延長到6月14日，台南市鬧區觀光景點上周六（29日）正逢周末卻杳無人煙，各商圈超過半數店家關門停業，受疫情嚴重影響的旅宿業，甚至估計每家民宿平均損失約50萬元（新台幣，下同，約14萬港元）。

台南市的海安商圈、正興商圈、國華有礙商圈與安平老街與商圈，以往周末假日迫滿人潮，上周六卻出現空街景象。業者表示，平均每家營業額損失8成。海安商圈榮譽理事長黃睿勳表示，政府現在對店家只限外帶，但只要有1名確診者來買過東西，員工就要被匡列14天，有業者還要負擔員工去住防疫旅館，評估起來得不償失。有6成店家乾脆選擇關門，很多店家坦言快撐不住。

旅宿業更是首當其衝，業者表示，這波疫情3級警戒長達1個月，橫跨台南全台大專院校運動會與端午連假，都是最有商機的關鍵期。全大運停辦導致大量退房，原本寄望6月端午連假帶來的觀光潮也勢必泡湯。

台南民宿文化發展協會理事長柯凱文表示，以中小型規模估算，這1個月平均每家民宿損失約50萬。對於疫情帶來的觀光慘況，多數業者並不期待政府的紓困方案，最希望的是疫情結束，大家回歸平常生活。