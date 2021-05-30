女子被呃45萬人民幣　警員助使計反把騙子誘回國

內媒上周六（29日）報道，浙江杭州1名劉姓女士早前被騙去45萬元（人民幣，下同，約54.8萬港元），其後報警處理。在警方指導下，劉女反把騙子誘回國，令警方成功拘捕疑犯。

杭州市公安局上城區分局透露，劉女在微信上的1名「好友」每日對她噓寒問暖、關懷備至，還給她推薦一個投資平台。隨後在對方指導下，劉女陸續投進45萬元。劉女想提現時，對方說要先交一筆保證金，此時她才意識被騙，於是到上城區公安分局筧橋派出所報案。在民警的指導下，劉女續與騙徒保持聯繫，還把自己包裝成一名單身、有錢，對其有好感的女性，讓騙徒慢慢對劉女產生真感情。

至上周四（27日），劉女士通知民警騙徒即將現身。筧橋派出所民警迅速部署，當疑犯按照約定入住劉女預訂的賓館時，一舉抓獲他。疑犯劉如實交代犯罪事實，又指之前在網絡上看到海外招工訊息，被帶到邊境待時機偷渡出國。聯繫上接應人後，劉某就被限制人身自由。到了境外，也沒有自己的手機，只有「上班」工具和潛在受害人聊天。由於達不到上級的要求時會受人身安全威脅，加之劉女發起的糖衣陷阱，讓劉某選擇從境外回到杭州。