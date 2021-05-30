英國挪威專家發現新證據　指中國科學家製造新冠病毒

新冠肺炎肆虐全球，各國均希望找出病毒源頭，英國傳媒上周六（29日）報道，英國及挪威的科學家即將發表長達22頁的報告，指他們在研發疫苗時，不但發現新冠病毒是由中國科學家在實驗室製造出來的證據，更發現科研人員嘗試利用「逆向工程」，令病毒看似是由蝙蝠自然產生。

《每日郵報》報道，英國倫敦聖喬治大學的腫瘤學教授達格利什（Angus Dalgleish） 和挪威病毒學家索倫森（Birger Sørensen），去年分析新冠病毒樣本以製造疫苗時，在病毒的「棘蛋白」上發現4種並列的胺基酸，這些胺基酸都帶有正電荷，會如磁鐵般緊緊吸附人體細胞帶負電荷的部分，因此極具傳染性。然而物理定律顯示，帶正電的氨基酸會相互排斥，因此自然界生物體中極少見到連續帶有3個正電荷的並列胺基酸，連續4個並列更是「極不可能」。他們由此認為，新冠病毒並非來自自然。

他們之後再分析大量文獻及數據庫資料，發現中國科學家曾透過與美國大學合作的「功能增益」（gain of function）病原體研究計劃，以蝙蝠身上的天然冠狀病毒為骨幹，併接上新的「棘蛋白」，令它變成對人體致命且高度傳播的新型冠狀病毒，以便深入研究。

達格利什兩人指，他們曾欲在著名學術期刊刊登有關研究被拒，因為許多專家都普遍接受新冠病毒源自蝙蝠的說法。直至近日他們獲劍橋大學出版的《生物物理學發現季刊》（Quarterly Review of Biophysics Discovery）接納，將刊登研究成果，預料將引起極大爭議。