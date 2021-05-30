昆明擬禁網約車朝7晚9上落客　各界批政策弊處多

雲南昆明出租汽車管理局近日宣布，下月於市內9條主要道路試行，上午7時至晚上9時禁止網約車輛接載乘客，並在7月1日起全面實施。方案公布後引來各界批評，有網約車司機憂慮收入將會大減，亦有市民指出做法只會令交通更麻煩，甚至造成路面擠塞。

管理局打算於6月1日至30日起，在主城區的金碧路、拓東路、東風路及人民路等共9條主要幹道，在指定時段內禁止網約車輛上落客。有網約車司機指，方案指定的路段及時段，正是專門接載市區乘客最大收益的範圍，相關政策定會大幅削減每月收入；有在當地上班的人士認為，方案可能令市民為免麻煩而自駕上班，變相加大路面負擔；亦有遊客指，昆明作為重要的旅遊地區，乘搭網約車可令遊客方便到達目的地，認為方案或影響旅遊體驗。

當地執法部門亦認為，方案欠缺法理依據，當局未必會配合執法，同時交通警表示會加強管控及疏導路段，以確保交通正常運作。雲南的執業律師指出，管理局的政策內容並不符合法律及行政法規，指出管理局只是管理出租車的部門，沒有規管車輛上落客的權力，相關執法只能交由公安交管處理。