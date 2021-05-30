台向12歲以下孩童發放每人1萬新台幣　料下月中派發

台灣近月受新冠疫情影響，多個行業及市民經濟受挫，行政院早前向立法院提出紓困方案增撥援助的「紓困4.0」修正案，預料於周一（31日）通過三讀，涉及金額達8,400億元（新台幣，下同，約2,346億港元）。行政院長蘇貞昌周日（30日）宣布，將向每個育有兒童的家庭發放防疫補貼，每位孩童可獲1萬元（約2,796港元）補貼，預計在下月15日派發。

蘇貞昌早上8時召開紓困工作會議，決定向12歲以下的孩童，及有身心障礙或接受特殊教育的國高中生，發放每人1萬元的補助，在第三級疫情管制期結束前出生的嬰兒亦可獲補助，估計250萬名孩童受惠，所需金額約200億元（約55.9億港元）。行政院發言人羅秉成補充，為免群聚，於去年獲發補助的帳戶毋需再次申請，補助金會直接存入；至於新申請者可透過網上申請。各項紓困內容細節，將待三讀通過，及行政院於下月3日提交特別預算案後，統一對外公布。

紓困案的受惠民眾同時包括自僱人士及旅遊業相關人士，可獲發每月1萬元補助，為期3個月；受新一波疫情波及最嚴重的商戶，亦可獲5月至6月40%的薪酬補助，每月上限為2萬元（約5,593.3港元）；行政院亦建議推出勞工紓困貸款，每人最高可借貸10萬元（約2.8萬），相信可惠及50萬名勞工。

此外，教育部、勞動部、財政部及金管會等政府部門，與各地地方政亦推出不同政策，嘗試減緩疫情對經濟造成的衝擊，例如台北市計劃向單身人士發放3,000元（約838.9港元）補助，弱勢家庭更可獲發6,000元（約1,678港元）。