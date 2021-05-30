劍橋華學者疑有解放軍背景　研敏感軍用技術

英媒周日（30日）報道指，於英國劍橋大學納米工程學院擔任訪問學者的馮軍宗（Junzong Feng），被發現一張身穿解放軍軍服的相片，更指馮在曾加入中國解放軍國防科技大學研究，因其參與的石墨烯研究可應用於軍事科技上，令人質疑英國在敏感研究讓中方人員參與，可能會威脅到英方的安全。

據報道，現年38歲的馮軍宗在今年2月以合著者身份，發表由納米科技研究組的論文，據指他在18歲時加入解放軍的國防科技大學；更有捷克關注中國動態的智庫，從一個已刪除的中國網站中，發現疑似馮身穿解放軍軍服的相片，該相片攝於2016年獲首個中國國防科技比賽獎項之時，更列出多項武器研發的獎項，及17項國防發明的專利，反映馮私下與解放軍聯繫甚深。

現時馮在劍橋大學主要研究石墨烯，此為一種比鋼鐵硬200倍、比橡膠更有彈性及比銅更導電的物質，可用於發展軍用科技上。曾駐中國外交辦公室的前外交官員亨德森（Matthew Henderson）指出，多年來英國重大的雙用研究經常有中國科學家參與其中，但批評部分可應用於國防科技的研究，應加強保密地處理，否則會置英國於危險之中。

劍橋大學發言人表示，馮在大學期間，未有參與任何實驗，且沒有進入實驗室或出席小組研究會議，強調校方與中方人員的研究，不涉及直接軍事應用上，並否認任何指控。中國駐英大使館發言人指，中英的學術交流為兩國關係不可或缺的一部分，馮軍宗則未有回應報道。