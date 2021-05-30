兩虎逃脫咬死飼養員事故　所屬馬戲團未獲飼養許可

河南省南陽市淅川縣上集鎮丹江孔雀谷景區，上周二（25日）發生兩隻老虎咬死飼養員並逃出鐵籠的事件，引起外界關注。該兩隻老虎屬安徽宿州市「心連心馬戲團」所有，惟宿州市官方周日（30日）證實，該馬戲團並無飼養東北虎的許可，將繼續核查事件。

宿州市林業局指出，「心連心馬戲團」雖然具有國家二級人工繁育野生動物許可證，但東北虎屬國家一級保護野生動物，林業部門沒頒發人工繁育東北虎必須的《國家重點保護野生動物人工繁育許可證》，而該馬戲團亦從未向當地林業主管部門申請辦理運輸東北虎的行政許可手續。

該局一名負責人表示，對於超範圍飼養東北虎的機構，將處以每隻老虎3,000元人民幣（約3,600港元）以下的罰款。另根據野生動物屬地管理的原則，孔雀谷景區應在展出老虎前，確定老虎來源是否合法，同時當地林業部門也有權對此進行核查。

另內媒調查發現，僅在宿州市埇橋區就有至少204間馬戲團，類似出租猛獸到外省公園用於演出和展覽的情況絕非個案。村民指，馬戲團經營者大多把動物長期租賃給各地景區，具備馴獸技能的村民也常被一同僱用。當地林業部門認為，此次事件反映他們對表演動物監管存在漏洞，未來將加強監管。