台智庫︰升級F16配合空中加油機　有助掌握制空權

隨着近年台海局勢升溫，台灣的國防部智庫指出，在台灣142架F16A/B戰機全數升級為F16V後，若配合空中加油機則可延長滯空時間，並擴大作戰半徑，有利於台灣掌握制空權。

國防安全研究院國防戰略與資源所副研究員陳亮智表示，6架F16A/B戰機本月13日飛行逾10小時，經多次空中加油後橫跨超過1萬公里，從美國亞利桑那州的美國空軍基地飛返台灣；以及上月中4架美軍F16戰機從日本三澤空軍基地飛至接近3,000公里外，於南海會合航母羅斯福號，期間有4架KC135空中加油機於巴士海峽，估計是用作為戰機空中加油，反映出空中加油機對擴大作戰半徑的幫助，並指出將台灣現時的戰機升級，加上將運抵的66架F16C/D戰機，配以空中加油機則可提升空軍的作戰戰術。

分析指，F16戰機作戰半徑是629公里，難以支援遠距離或複離的任務，因此空中加油機的作用尤關重要；另提到近年解放軍軍機多次飛進台灣西南空域，與嘉義水上機場距離約330公里，同時台方又需兼顧離高雄455公里的東沙群島，因此為提升戰機應付複雜的戰鬥，空中加油機的存在有其必要。

另外，陳亮智又提到解放軍軍機經巴士海峽進出西太平洋途中，離台東志航基地僅158公里的「東南角」具有戰略價值，若升級的戰機配上空中加油機，則可幫助牽制解放軍在西太平海的行動。