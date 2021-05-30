官媒揭虛擬貨幣「礦場」月耗電4500萬度　相當於1.5萬噸煤

內地官方加強監管虛擬貨幣之際，官媒記者近日走訪西部一間從事「數據業務」的企業，發現表面上看似高大上的「大數據中心」，實為虛擬貨幣「礦場」；該企業今年頭4個月所納稅金僅9萬元（人民幣，下同，約11萬港元），月均耗電量卻達4,500萬度，折算能耗約為1.5萬噸標準煤。

比特幣等虛擬貨幣沒有實物，而是由電腦生成的一串串複雜代碼組成，需要根據演算法通過電腦運算獲得，俗稱「挖礦」；而用於「挖礦」的「礦機」一般功率較大，需要消耗大量電力。報道指，該企業偌大的廠房內只有小量工人，卻以白色隔板分出約30間機房，每間機房的金屬架上擺滿伺服器。記者調查發現，該企業去年全年僅納稅25萬元（約30萬港元），月均耗電量卻高達2,500萬度，今年的耗電量更為驚人。

報道引述一名「礦主」稱，他們就像「候鳥」一般，哪裏電費便宜就把「礦場」搬到哪裏去，一般在冬天都會在內蒙古、新疆等地「挖礦」，至春天就陸續通過貨車，把「礦機」運到川西地區，利用豐水期便宜的水電「挖礦」。

惟報道續指，虛擬貨幣挖礦的高能耗已引起地方政府的警覺，內蒙古今年以來已採取多項措施，清退虛擬貨幣挖礦項目，截至4月底已關停清退35間挖礦企業，經初步統計，清退該35間挖礦企業後，年節電多達52億度，折合超過160萬噸標準煤。有業界人士透露，隨着當局加強力度打擊，不少「礦主」已計劃把「礦場」轉移至海外，例如俄羅斯、芬蘭、加拿大等當地允許且電力過剩的國家。