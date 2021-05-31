作家到中醫院打針後病情加重　院方遭罰3.5萬人民幣

內地有作家近期到浙江寧波市仁醫堂中醫醫院求診，並花了約5,000元人民幣（約5,600港元）打針，惟事後病情加重，故憤而曝光事件。鄞州區衞健局介入，調查後對涉事醫院罰款3.5萬元（約4.3萬港元），涉事醫生唐某被停牌3個月。

年輕作家紫金陳（原名陳徐）上周六（29日）在微博及微信朋友圈發文稱，自己去寧波仁醫堂中醫醫院看腰肌勞損，卻被推薦注射「小分子祛炎針」，聲稱一針見效，但之後疼痛加劇。他認為自己上當受騙，又擔心被注射不明藥物會引致後遺症，遂呼籲媒體和醫療部門介入監督。他強調，自己並非為了金錢索償。

鄞州區衞健局查出他注射的「小分子祛炎針」沒有中藥成分，只是鹽酸利多卡因、鹽水、維生素，與宣傳內容完全不符，遂對涉事醫院及醫生進行處罰，並於周一（31日）起對區內其他中醫治療機構展開檢查，查找是否有誇大宣傳、過度收費問題。

有網民批評，「中醫就是被這些人搞壞的」、「這是在藉中醫之名，行詐騙之實」、「罰醫生停牌3個月太輕了，起碼1年」、「明顯是醫療詐騙，怎麼成了誇大宣傳」。