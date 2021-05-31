網絡詐騙疑犯為逃避追捕　改名換姓躲入深山養鵝

內地男子龔某因參與網絡詐騙而被警方通緝，他為了逃避追捕，竟改名換姓躲在深山養鵝，成為養殖專業戶，養了5千隻鵝。不料江西吉安市吉水縣警方近期循線索尋上門，將他抓捕歸案。

今年1月8月，龔某收到某詐騙團夥接頭人短訊，寫着：「每筆1%提成，躺著就能賺大錢。」他於是去找好兄弟廖某，廖又找來2名同樣有前科的朋友，4人一同前往廣東東莞市想發大財。

他們入住酒店後，龔某給3人布置任務，通過手機將轉帳驗證碼、密碼及時通報接頭人，再由接頭人把自己持有帳戶中的錢，轉移到指定帳戶之中，而這些錢的來源就是網絡詐騙或網絡賭博犯罪集團的不法牟利。警方則於今年3月開展抓捕行動，廖某等人被抓獲，龔則逃之夭夭，後被通緝。

無處可去的龔男來到前妻家中閒置的養鵝場過活，他修理鵝棚、買進小鵝，每日鑽研如何養鵝，不到一個月便將這批小鵝養到肥肥白白。雖已改名換姓，也有養殖棚可住，但他將生活起居物品放在私家車上，準備隨時逃跑。警方卻循着這輛私家車駛入深山的泥道找到養殖棚，當場抓獲想要逃跑的龔某。臨別之際，龔對鵝群依依不捨，被戴上手銬後再餵了牠們一次。