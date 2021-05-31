獨坐車內吃飯竟被提醒戴口罩　司機︰怎吃？

台灣新冠肺炎疫情嚴重，官方規定民眾外出時必須戴口罩，惟一些戶外工作者顯得相當無奈，吃飯喝水都要偷偷摸摸，深怕被人檢舉。近日有網民在Facebook發文抱怨，指自己獨自在車內吃飯盒，竟被人敲窗提醒要「戴口罩」，他無奈表示︰「怎麼吃？」。

該網民指出，他當時獨自一人坐在車內，刻意把車門關起來，打算吃飯，未料剛脫下口罩，就被市民敲門提醒：「先生疫情現在很嚴重，請你戴口罩好嗎？」該網民無奈反問「手都拿飯盒了，戴口罩是要怎麼吃？」，又不禁感嘆「疫情防護人人有責，但長點腦可以嗎」。

事件引起網民熱烈討論，有網民認為該市民「口罩正義魔人過頭了」、「矯枉過正過頭了」，亦有網民表示，「叫那個人先表演戴口罩吃飯盒給你看」、「自己一個在車裏吃，還要戴口罩吃，是腦袋有問題嗎」。

據了解，台灣的中央流行疫情指揮中心早前曾解釋，如兩人以上同車才需要戴口罩，單獨一人在車內則不需要。另針對戶外工作者用餐問題，台北市長柯文哲也曾表示，外出戴口罩是個原則，但不要把原則弄得「硬繃繃」，強調「老百姓水準夠高，就知道怎麼做」。