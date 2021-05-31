15亞洲象北遷步伐未止　撞毀村門食大量農作物

上月雲南省西雙版納國家級自然保護區的17隻野生亞洲象向北遷徙時，其中15隻仍在野外往北行走，上周六（29日）晚上走至玉溪紅塔區，更於周日（30日）凌晨進入一處村落，撞毀大門及吃掉逾120公斤粟米，當地多個村委會組織人員防範野象毀村。

較早前象群在紅塔區的南安哨前往大水沖村，當地政府於上周六晚上10時連夜疏散居民，象群隨後入村撞毀部分設施，更踏死兩隻鴨及吃掉大量粟米，逗留約半小時後離開，昆明市森林消防支隊獲悉象群其後走進山區密林，於早上9時沿玉溪西北山脈向北行走。

據目前最新消息顯示，象群已進入玉溪紅塔區，並繼續北移，在下午5時許到達大灣村附近一公里範圍，村委會派員搭建防護網，阻止大象入村，並以廣播提醒居民戒備，現場工作人員表示象群尚未進村，暫時轉往東北方向移動。紅塔區的大密羅路有20輛砂土車排成防線，全天候準備阻截象群進城，交通警亦勸導車輛繞道而行。

雲南大學生態與環境學院教授陳明勇指，可以嘗試以食物引誘，或以封路方式，引導象群走往正確的方向返回棲息地，不應以強行轉移的方法處理，因為象群當中有較多幼象，需依靠成象生活，又指象群面對威脅可能會展現群體攻擊性，故為保障人命及象群安全，應謹慎處理象群遷移。