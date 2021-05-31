老婦被家暴50年受盡折磨　忍無可忍殺死丈夫

黑龍江一名老婦結婚50多年來受盡折磨，經常被有暴力傾向的丈夫家暴，更曾被鎖上鐵鏈限制人身自由。前年12月21日凌晨，面臨丈夫威嚇的老婦忍無可忍，用麵粉棍重擊對方頭部將他打死，天光後向警方自首。

老婦韓月（化名，下同）是嫩江市聯興村人，大約15歲時就跟丈夫張雀德私奔，她自稱被迫，因為張向她說若不跟他走，就殺光她全家人。張當時已經好賭，韓月則賣雪條、做麵皮等小生意維持生計。二人成婚後，張經常外出賭博，每當輸錢或欠賭債便會找韓月出氣，甚至會動手打她。他們的兒子稱，母親總是傷痕纍纍，試過肩膊被打骨折、頭髮扯斷、眼睛疼青及鼻出血，好幾次還口吐白泡倒地，若過去勸架會被父親一腳踢開。

2017年張雀德開始懷疑妻子有外遇，打罵她時出手變得更重、次數更頻繁，幾乎每兩三天一次，家具被砸碎，還磨刀威脅要捅死她，有時連兩名兒子也一起打。2019年韓月不堪受辱，在二兒子幫助下離家出走20多天，但被張找回後，兩母子一同被虐打。鄰居、兒子曾幫韓月報警，但警察只是批評幾句，「下回別打你媳婦了」、「哪有兒子打電話叫把爹抓起來的，你這不是不孝嗎？」。

2019年12月20日晚上9時，張雀德再次毆打謾罵韓月，要她去借錢供自己賭博，揚言「如果借不到錢，就把你、你兒子、兒媳、孫子都殺死」，入睡前更稱「等我醒來就整死你」。凌晨4時韓月嚇得無法入睡，她擔心自己的生命安全，心裏想着：「天亮之前借不到錢怎麼辦？」回想這些年的慘痛經歷，長期以來的忍耐已經到了臨界點，她決定反擊，趁丈夫熟睡時用麵粉棍向他頭部擊打幾下，令他鮮血直流，早上7時就沒了呼吸。

天光後她叫了二兒子及其妻子過來，在他們陪同下去嫩江市公安機關自首，期間她反反覆覆稱：「我沒想打死他，我就想讓他不能動彈了，沒法跟我動手，我照顧他一輩子。」2020年10月26日，嫩江市人民法院對韓月判處5年有期徒刑。判刑前，她的兩名兒子找鄰居在請願書上簽名，以「年事已高，長期受虐患多種疾病」希望法院輕判。二兒子向內媒稱，等母親出獄就同她一同生活，兩兄弟每日陪她跳廣場舞。