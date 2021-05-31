分手後男方追討花費　法院判女方要還8萬人民幣

內地一對情侶分手後，男方向女方索取拍拖期間的微信轉帳款項，惟女方不同意而鬧上法庭。經法院調解，認為當中部分轉帳屬於附義務贈予，既然分手就需要歸還，女方最終歸還8萬元（人民幣，下同，約9.8萬港元）。

2018年3月男方王某與女方李某在一次聚餐上認識，二人很快成為情侶。拍拖期間，王某在七夕情人節、中秋節等節日都會發微信紅包給女友表達愛意，金額通常是520元（約640港元）、1314元（約1,620港元），但即使女友其他方面需要用錢，他都會有求必應。他曾轉給她1萬元（約1.2萬港元）開服裝店。

王男是一名普通工程人員、月薪約5,000元（約6,000港元），女友頻頻開口要錢令他壓力變大，惟有借貸應付。分手前他總共借了約5萬元（約6萬港元），每月要還貸4,000多元（約5,000港元）。2019年5月他們因矛盾分手，王男便向李女索要拍拖時的花費遭拒，於是向法院起訴。

江蘇省宿遷市法院認為，他們的金錢來往存在有兩種合約關係，一是普通的贈予如節日轉發微信紅包，雙方關係結束後不需歸還；另一種是王男以結婚為目的轉帳給李女的10,000元、5,000元等大額轉帳，雙方也默認屬於附義務贈予，當一方提出分手後或者結婚目的不能達到的情況下，接受贈予的一方應當歸還。