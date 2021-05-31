內地現「補償式婚禮潮」　五一長假逾40萬對新人行禮

內地疫情期間，大批民眾不能大辦婚禮或延遲行禮時間，疫情緩和即湧現「補償式婚禮潮」，婚慶行業迎來旺季。內地官媒周日（30日）報道稱，在五一長假期間，全國有超過40萬對新人辦理婚禮；每對新人平均消費超過22萬元（人民幣，下同，約26.8萬港元）。有業內人士預料，到2026年的內地婚慶市場將突破2萬億元（約2.4萬億港元）。

內地有新人表示，原定今年2月結婚，但因疫情關係延至5月。為訂到心儀的婚禮場所，兩人早在1年多前就找婚慶公司幫忙，結果仍無法訂到5月1日黃金日期。除結婚會場搶手外，婚禮管家、新娘秘書的需求很大。北京婚禮管家鈕曉宇指，近年年輕人更在乎服務感受，覺得有專業的人在會比較安心，多會幫助新人做婚禮包裝、服飾諮詢及落實婚禮各項細節和綵排工作。

有婚禮司儀公司本月的人手需求緊缺，紛紛用高薪招聘新人，司儀人數由去年150名增至今年258名，「單在5月22日這天，就主持了212場婚禮」。市場調查發現，目前每對新人平均結婚消費超過22萬元，是6年前的3.5倍以上，主要在酒店及飲宴方面花費較多。