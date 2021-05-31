中疾控擬研究變種病毒疫苗　鍾南山憂效力時長是未知數

現時世界各地均呼籲民眾注射新冠疫苗，惟有效性引起各界關注。中國工程院院士鍾南山周日（30日）表示，中國的新冠疫​​苗很安全的，目前在20多個國家未出現重大事故，但疫苗效力可以維持多久仍是未知數，需要進一步擴大研究。針對多國出現新冠變種病毒，中國疾控中心研究員邵一鳴周一（31日）表示，正研究新一代疫苗應對變種病毒。

鍾南山周日在北京出席活動時表示，在疫情下重啟經濟，有些國家開放得太早，應該先加強控制疫情，再逐步重啟，形容中國為了防控疫情，對經濟及社會發展按下了「暫停掣」，付出很高代價，把人民的生命和健康放在第一位。

邵一鳴表示，變種病毒株對現時市面上的新冠疫苗，綜合抗體會下降10至20個百分點，但疫苗保護率仍維持50%以上，可以應對變異病毒。他強調最重要是盡快接種，阻斷病毒傳播和繼續變異。目前中國的滅活疫苗特別適合快速應對變異株，毋須改變整個疫苗工藝，只是把早期流行的病毒株換成現時有威脅的變異株，經過一個生產周期便可以成為變異株的疫苗。

邵一鳴指，數據顯示，6個月前首批接種新冠疫苗的人士，有大概一半左右的抗體，會根據科學數據，決定何時需要接種加強針。邵一鳴認為內地近期每日的接種量加速到1,000萬劑次以上，提升到單日2,000萬劑次亦沒有問題，按現時節奏，完全可以實現群體免疫。