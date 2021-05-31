戶外搭棚架安置病人惹議　台北醫院強調病床足夠

台灣新冠肺炎疫情持續，重災區台北及新北醫療資源疑似不足。有指位於新北市新莊區的衞福部台北醫院，甚至要在戶外搭棚架安置患者，引起網民熱議。院方周一（31日）回應，病人只是在等候核酸檢測結果，之後會安排入院，強調院內有足夠病床，但就事件造成的社會觀感及民眾恐慌表示抱歉。

網傳影片顯示，台北醫院急診室外的停車場搭起臨時棚架，裏面有多張躺滿病人的病床，身穿隔離衣服的醫護人員出出入入、相當繁忙。台北醫院急診醫學科主任游秉勳早於周日（30日）透過網絡論壇PTT回應，由於戶外病毒量低，因此安排入院患者在此等候核酸檢測結果、約需3至4小時，再決定入住專責病房還是普通病房。

新北市議員張志豪周日表示，由於新北確診數字持續增加，醫療資源緊張，很多確診患者求助無門，他們無檢疫所收留、無酒店隔離。他指出，一名確診男患者帶着讀小學二年級的兒子躲在私家車內多日，仍無人問津。衞生局周一回應，該男子上周四（27日）已確診，翌日（28日）獲通知入住檢疫所，但他因兒子仍在等候檢測結果，便放棄入住，直至今天才接獲衞生局聯繫，安排兩父子一同入住檢疫所。

台媒周一報道，有黑幫已發出「防疫江湖令」，禁止幫眾嫖、賭群聚，同時關閉旗下經營的酒店、賭場與俱樂部，嚴防堂口出現防疫破口。另外，由於台灣現時快速試劑及疫苗不足，傳有黑幫試圖走私入口疫苗，警方回應，私自打疫苗屬觸法行為，且黑市疫苗來源不明，一旦出事沒保障，呼籲民眾遵循合法管道施打。

此外，位於台北市中山區的馬偕醫院有醫生向媒體爆料稱，院內醫護人員裝備不足，特別是N95口罩，每名醫護只分得2個，需不斷重複使用；急症室仍然開放，很多不知情病人與確診新冠患者排排坐；負壓病房設備簡陋，醫院正改建負壓隔離病房，但只是加裝電風扇排風，沒有完整的負壓。院方承認院內N95口罩確實不足，又指出裝設排風扇是為了讓病房成為「微負壓」狀態，如此讓病毒不會外擴在走廊、護理站等區域，這樣對員工來說相對安全。