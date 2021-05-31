台產疫苗僅二期測試申請緊急授權　外界擔憂樣本太少

台灣衞福部疾管署上周五（28日）與台灣疫苗廠高端、聯亞簽訂合約，將分別向疫苗廠採購500萬劑疫苗，再加上500萬劑疫苗的開口合約（預約式合約）。惟外界質疑高端疫苗目前仍在等待第二期測試結果，且實驗樣本數目太少，兩期接種人數僅3,745 人，與國際大廠三期、數萬人次實驗有差異。

據高端早前公布的資料顯示，第一期接受測試的共45人，分析結果顯示疫苗具安全性，無受試者發燒等常見副作用。第二期接受測試的則有3,700人，已於4月底完成第二劑接種，最快5月底或6月上旬有分析結果。高端強調，已將數批疫苗提供衞福部食品藥物管理署測試，若數據達標，下月將依法申請緊急使用授權（EUA），最快7月開始供應。

台灣有醫生直言，目前國際大廠疫苗完成第三期臨床試驗後才上市，「做完第二期就直接申請緊急使用授權（EUA）的，只有中國和俄羅斯兩國」。食藥署去年10月發布公告，指台製疫苗EUA的標準只需要做臨床試驗第二期，且受試者人數3,000人以上即可，有學者對此表示擔憂。

另鴻海始創人郭台銘周一（31日）再發文稱，準備在72小時內，向有關部門提交文件申購500萬劑德國疫苗公司BioNTech疫苗。郭名下的永齡基金會同日表示，當局要求提供8項文件內容，他們最遲6月2日向主管機關申請。