新西蘭總理阿德恩晤莫里森　同意共同抗華

新西蘭總理阿德恩周一（31日）在南島昆斯敦與到訪的澳洲總理莫里森會面，二人會後發聯合聲明，強調會共同應對中國及印太地區安全事務，無外力可以分化澳紐，兩國深切關注南海、香港及新疆人權問題。莫里森力撐新西蘭，否認該國為與中國做生意而出賣靈魂。

阿德恩與莫里森會面2小時後見記者，他們強調澳紐要共同應對中國增加區內影響力，如同對抗新冠疫情般實行「澳紐途徑」處理其他挑戰，兩國非常重視自由開放的印太等事務。被問及南海及台海爆發衝突的可能，莫里森指中美戰略競爭升級，但競爭不需要引致增加衝突的可能性。

莫里森表示，不會懷疑有人無中生有地強調澳洲與新西蘭有分歧，從而損害兩國關係，他與阿德恩的個人關係只會繼續，因為雙方有共同挑戰及威脅。他拒絕點名中國，僅指總有人試圖分化新西蘭。

阿德恩則反駁外界指控，否認新西蘭在與中國相關的人權及貿易問題採取最基本立場，沒有其他作為，重申新西蘭與澳洲在主要人權和貿易政策立場一致。有關新西蘭是否向中國出賣靈魂時，莫里森果斷回應「不是」，澳洲和新西蘭都是貿易國家，但從來沒有出賣主權或價值觀。現場有記者問及新西蘭在「五眼聯盟」的地位可能降低，阿德恩否認。