印度智庫：華擴張在聯合國影響力　推動國內政策

印度智庫「印度國際問題研究中心」（Gateway House）上周四（27日）發表報告指，中國近年透過增加撥款、安排中國官員出任主要機構要職等，擴張在聯合國的影響力，以推動「一帶一路」倡議、中國製造2025等國內政策。

報告表示，中國作為聯合國安理會5個常任理事國之一，向聯合國提供的資金由2010年的1.9億美元（約14.82億港元），增至2019年的16億美元（約124.8億港元）。在2010至2019年間，中國的強制撥款增加1,096個百分點，自願性撥款則增加346個百分點。中國的強制性撥款佔總數12%，僅次於美國。

此外，中國幾乎出任所有聯合國旗下重要國際機構的主管或副主管，包括國際電訊聯盟（ITU）、聯合國工業發展組織（UNIDO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國糧食及農業組織（FAO）、國際海事組織（IMO）。中國亦與其他聯合國機構簽訂一帶一路諒解備忘錄，報告形容「中國的外交政策獲聯合國同意及共同推動」，舉例中國商務部與ICAO秘書長柳芳簽協議，向ICAO提供400萬美元（約3,120萬港元）推動與安全及持續發展相關的空中運輸項目，智庫視之為迎合一帶一路。