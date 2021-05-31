台三讀通過紓困修正案　撥款8400億新台幣

台灣疫情持續，對當地經濟造成嚴重打擊。台立法院周一（31日）三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正案，將紓困預算上限從4,200億（新台幣，下同，約1,200億港元）提高至8,400億元（約2,400億港元）。決議附帶通過國民黨提出的離島全面普遍篩檢提議，將在一周內完成設置。

台灣去年通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，撥款4,200億元紓困，原定今年6月30日到期，期間曾兩度追加撥款。因應近期爆發本地疫情，執政民進黨早前提出延長紓困安排，並兩度追加共4,200億元撥款。

上周立法院開會審議修正案，因國民黨不滿民進黨就撥款預算臨時加碼，兩黨因而未達成協商。周一是立法院第三個會期最後一天，民進黨為確保預算案通過，安排甲級動員，但最終經朝野協商，修正案順利三讀通過。民進黨團幹事長劉世芳表示，為讓全民免費接種疫苗，另家長可領防疫照顧假補貼1萬元（約2,860港元），民進黨才提出追加預算的臨時動議。

通過的條文訂明，條例所需經費上限為8,400億元，得視疫情狀況，分期編列特別預算，並送交立法院審議。另紓困條例及特別預算實施期限再延長一年至2022年6月30日。預計行政院將於6月3日通過特別預算，第一波的紓困金將於6月4日入帳。附帶決議又同意，將補助地方政府預算比例提升至10%；另從下一個立法會期開始，要立即成立疫苗調閱小組。