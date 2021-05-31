涉詐領助理費逾333萬新台幣 台市議員及辦公室主任被起訴

台灣的新黨台北市議員潘懷宗與辦公室主任陳玉台，被控12年來以虛報方式詐領助理費逾333萬元新台幣（約430萬港元）。二人受查期間均否認指控，惟被同案3名「助理」供詞推翻，後來潘懷宗承認涉犯貪污罪。士林地方檢察署調查完結，周一（31日）依貪污罪條例起訴潘、陳。

潘懷宗現為台北市士林區、北投區議員；陳玉台則是他的辦公室主任，有「大掌櫃」之稱，同時經營鐘錶店。他們從2008年至2020年，找來鐘錶店的3名員工掛名潘的辦公室助理，上報後得以領取助理費。而這3名「助理」其中2人是一對母子，也是陳玉台的親戚。

潘懷宗今年1月底應訊時稱，聘請助理由陳玉台負責，他非常相信陳，只要陳提出名單，他都會聘用，不過確有挪用助理薪水送禮給里長等事；去年退休的陳玉台則稱自己找來的助理都沒問題。

士林地檢署發現，3名「助理」的提款卡都交由陳玉台保管，一旦薪水轉入帳戶，陳會前往提領，而且潘懷宗深知陳挪用助理工資。根據3人供詞，他們只有在選舉期間會幫忙工作，薪資以日結方式計算，換言之原屬於助理的工資全落潘、陳二人口袋。