為應對人口老化　中國將實施三孩政策

內地早前公布第7次全國人口普查結果，顯示人口老化加劇。據內媒報道，周一（31日）召開的中共中央政治局會議上提出，實施一對夫妻可以生育三名子女的政策及配套措施。

會議指出，中國人口總量龐大，近年人口老化程度加深。進一步優化生育政策，有利於改善中國人口結構。會議強調，要貫徹落實積極應對人口老化國家戰略，加快建立健全相關政策體系和制度框架。要穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡，積極推進職工基本養老保險全國統籌，完善多層次養老保障體系，探索建立長期護理保險制度框架，加快建設居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系和健康支持體系，發展老齡產業，推動各領域各行業適老化轉型升級。

此外，各級黨委和政府要健全完善老齡工作體系，加大財政投入力度，完善老齡事業發展財政投入政策和多渠道集資機制，為積極應對人口老化提供必要保障。

會議又提到，要促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，健全重大經濟社會政策人口影響評估機制。要將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，加強適婚青年婚戀觀、家庭觀教育引導，對婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣進行治理，提高優生優育服務水平，發展普惠託育服務體系，推進教育公平與優質教育資源供給，降低家庭教育開支。要完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益。