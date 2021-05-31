新聞背後︰內地一孩政策1979年推行　全面開放二孩至今未滿6年

中共中央政治局會議周一（31日）宣布即將實施三孩政策，引起外界關注。自內地實施計劃生育，並定為基本國策以來，社會人口結構發生重大變化，影響深遠。隨着時代改變，政策亦曾經歷多次修改。從最初停留於口號階段，1979年實施「一孩政策」、「單獨二胎」，至2016年全面開放生育二孩。

自1949年中共建政後，內地社會逐漸擺脫長期戰亂帶來的影響，惟及後社會不穩，經歷多次天災人禍後，人口增長緩慢，1964年第2次全國人口普查顯示總人口約7.23億，至1969年總人口才突破8億。

直至上世紀70年代初期，中央開始重視計劃生育，在第4個五年計劃中提出「一個不少，兩個正好，三個多了」的口號。至1973年，第一次全國計劃生育匯報會中提出「晚、稀、少」的政策，要求晚婚、一對夫婦兩次生育間隔3年以上、生育不超過兩個孩子。

至1979年，多位中共領導人明確表示支持計劃生育政策，一年內，27省市區先後出台計劃生育條例，以經濟、行政和法律手段控制生育，除部分少數民族外，內地僅雲南、青海、寧夏和新疆農村可生育兩孩。1982年，第3次全國人口普查顯示總人口突破10億，計劃生育同年底定為基本國策。

「一孩政策」雖然有效抑制人口增長，但亦造成不少負面影響，至21世紀初，人口老化問題逐漸顯現。至2013年，中央進一步放寬生育限制，容許其中一方為獨生子女的夫婦生育二胎，被稱為「單獨二胎」。至2016年，中央更全面放棄一孩政策，實施普遍二孩政策，令「一孩政策」成為歷史。