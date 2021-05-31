三孩政策將開放惹關注　內地專家︰關鍵是配套政策能否成生育誘因

內地由「一孩政策」發展至計劃推行「三孩政策」，有專家指，這反映「二孩政策」未能奏效，「三孩政策」是否取得成功，仍取決於當局推出的配套政策能否成為生育誘因。

中國人口學會會長、中國人民大學人口學教授翟振武日前指出，現今的「二孩政策」其實已滿足絕大多數人的生育需求，生育政策不管是放寬至三孩還是全面取消限制，對人口格局和生育率的影響已經是微乎其微；他推測，即使全面開放生育，中國每年出生人數約增加30萬左右，屬「杯水車薪」。

翟振武認為，出生人數下降主因是育齡婦女人數下降、婚育年齡不斷推遲以及婦女生育意願降低；現今民眾的生育意願，主要受經濟社會等各方面條件影響，而不是生育政策限制，把生育政策的調整當成應對目前生育困境的主要舉措，「藥方不一定開得對」，更重要是建立一個更好的生育支援制度體系，例如建立普惠制的託兒所體系，解除婦女養育孩子的壓力；降低生育成本，包括生育補貼、工作補助、進一步完善女性就業權益保障，消除女性就業歧視等。

另一方面，當局宣布即將開放生育三孩後，亦引起輿論熱烈討論。有網民支持當局調整生育政策，指「不是說放寬三孩便一定生三個，但選擇空間增大肯定是較好的」。惟亦有網民認為當局政策「治標不治本」，指「現在的年輕人都不想結婚，更別提三胎了」、「分析不到生育率低不是因為政策限制，而是因為成本太高嗎」。另有網民調侃︰「別說甚麼一二三孩了，快給我找個女朋友才說吧！」