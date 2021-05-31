詆毀中印衝突陣亡解放軍　網紅「辣筆小球」囚8個月

今年2月下旬內地官媒報道中印邊境衝突陣亡士兵的事迹，惟江蘇南京市男子仇子明提出質疑，最終被封鎖帳號、以涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪起訴。案件周一（31日）下午一審宣判，仇被判處8個月有期徒刑，判決生效日起10日內需透過內地各大門戶網站及全國性媒體公開賠禮道歉，以消除影響。

江蘇省南京市建鄴區人民法院稱，2021年2月19日上午，仇子明在衞國戍邊官兵誓死捍衞國土的英雄事迹報道後，透過新浪微博「辣筆小球」帳號先後於10時29分、10時46分發布2則貼文，歪曲報道、詆毀貶損衞國戍邊官兵的英雄精神，侵害英雄烈士名譽、榮譽；且「辣筆小球」擁有250多萬粉絲，貼文迅速擴散，造成惡劣社會影響。庭審時，仇子明被判侵害英雄烈士名譽、榮譽罪成，他當庭認罪並表示絕不再犯。

仇子明曾經是內媒《經濟觀察報》記者，他當時發表針對陣亡士兵言論，質疑當局所指陣亡人數僅4人的說法，「拯救營長的4名士兵都是因營救而立功，進去的人都犧牲了那肯定沒能救出來，説明陣亡人數不止4人」，還調侃說：「最大的官——團長活下來了，看來這個團長個性是『飛將+脫兔+神機+血路+強運』。」他更讚揚印方勇於第一時間公布陣亡人數及名單，指從對方來看是他們贏了，代價也少了。