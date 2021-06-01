解放軍海陸空實彈射擊演練　提升作戰能力

面對台海、南海軍事局勢升溫，解放軍持續於不同戰區進行海陸空三軍訓練。其中，海軍陸戰隊某旅近日在粵西某海上訓練場開展跨晝夜實彈射擊考核。上月中在嶺南某機場，南部戰區空軍某基地則進行一場多兵種、多機型實戰化訓練。隸屬東部戰區的第72集團軍某旅，同樣在上月組織鎮攻防演練，以提升部隊全域作戰能力。

海軍陸戰隊某旅近日組織兩棲突擊車、兩棲步戰車、自行榴炮等主戰裝備進行跨晝夜實彈射擊考核，並通過系統採集各主戰裝備性能數據和科學評估毀傷效果，進一步檢驗武器裝備作戰效能，為提升實戰能力提供數據支持。

5月14日在嶺南某機場，南部戰區空軍某基地多架戰機接續滑出、梯次升空。演習中，4架戰機組成的突擊編隊突襲海上目標。越過海岸線後，突擊編隊下降飛行高度進行低空突防，並發現目標，按照臨機計算的進入角度瞄準發射火箭彈，成功摧毀目標。據指，近年來該基地着眼設置複雜的作戰背景，常態組織多兵種協同、多機型混合編組的體系對抗訓練，以錘煉部隊綜合作戰能力。

在第72集團軍某旅近日的組織合成營進行城鎮攻防紅藍對抗演練中，紅方官兵使用偵察設備對目標區進行偵察，再派工程車輛清除前沿障礙，再由官兵發起一線進攻。至於守方的藍軍則利用城鎮建築密集、地形複雜的特點，構置大量障礙物形成多道防線，阻礙紅方行動紅方步兵在裝甲車輛的掩護下兵分多路，沿街道向城鎮中心搜索前進。其後在爭奪城鎮核心區域的關鍵戰鬥中，雙方展開激戰，最終紅方由偵察分隊與裝甲步兵分隊同時發動攻擊，突破藍方防線。之後紅藍雙方互調角色再進行演練。