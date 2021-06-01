世衞大會昨提前閉幕　19國家及友邦支持台灣參與

第74屆世界衞生大會（WHA）自上月24日起以視像會議方式召開，原定周二（6月1日）閉幕，但因討論進度順利於周一（5月31日）下午提前閉幕。今年除了有14個邦交國以提案、致函、發言等方式支持台灣參與WHA，另有美國、加拿大等5國發言直接支持。

今年新冠疫苗成為大會重要議題，多個會員國關注疫苗供應，強調對疫苗目前的急迫性，而進一步調查病毒起源轉為會員國個別表態。另外，大會定於今年11月召開特別會議制定大流行國際條約，屆時將討論如何提高透明度共享資訊，相信歐洲、美國及中國大陸的立場備受關注。

在台灣參與大會的議題上，會上馬紹爾群島、聖基茨和尼維斯、諾魯、以及伊斯瓦蒂尼4個友邦國分別代表台灣在總務委員會及全會與中國大陸代表進行「2對2辯論」，呼籲及要求接納台灣參與大會。而美國、日本、英國、加拿大、澳洲等國代表發言表示支持。

另外，德國、新西蘭、捷克、立陶宛等國家則在發言中提到，全球只有落實包容性才能戰勝疫情，台媒形容是以間接方式支持台灣參與大會。面對多個與會代表在會上公開提及台灣方式，中國大陸代表則多次在會中行使答辯，批評部門一些國家挑戰「一個中國」，企圖要在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」的局面。