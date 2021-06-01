廣州今公布多11宗本地確診　明起離佛山需核酸證明

廣東省本土新冠肺炎疫情未減緩，周二（1日）公布過去一日新增11宗本地確診病例，另2宗本地無症狀感染病例，全部出現在廣州。為減少市民流動帶來的疫情傳播風險，佛山將自周三（2日）中午開始收緊市民和車輛離開當地的管理措施。

廣州和佛山過去一日各新增1宗境外輸入確診病例，患者分別來自柬埔寨和美國。另內地過去一日新增15宗境外輸入無症狀感染病例，8宗由廣州報告，2名患者來自阿聯酋，其餘6人分別來自美國、乍得、阿曼、菲律賓、柬埔寨和巴布亞新幾內亞。

佛山近日持續出現感染個案，當地新冠肺炎疫情防控指揮部周二宣布，任何人經機場、鐵路、公路客運站離開當地（不含外地中轉旅客），均需提供「健康碼」綠碼，並持有72小時內核酸檢測無感染證明。如無法按時出發的旅客，可申請免費退改簽。如駕車離開當地，司機和乘客亦需持有72小時內核酸檢測無感染證明以備查驗。當地亦將在若干幹線設立核酸檢測點，為貨車司機提供免費核酸檢測服務，具體時間和地點另行公布。

除廣東省新增13宗確診病例外，上海過去一日亦新增7宗境外輸入確診病例，另四川和江蘇各有2宗和1宗。至今內地累計91,122人確診，當中4,636人病亡。