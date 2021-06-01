華為前高層涉間諜活動　波蘭法庭今開審

中國科技巨企華為波蘭分公司前高層王偉晶，及波蘭前特工杜爾巴伊洛（Piotr Durbajlo），去年雙雙被控為中國從事間諜活動。案件周二（6月1日）在波蘭首都華沙的法院開審，二人都否認控罪。

王偉晶和杜爾巴伊洛前年1月涉從事間諜活動，遭波蘭執法部門逮捕，至去年11月被起訴。法庭文件顯示，39歲的王偉晶利用華為高層身份，用7年多時間為中國當間諜，試圖增加華為對波蘭政府的影響力，從而管理當地的科技基建。王偉晶另被控招募杜爾巴伊洛提供訊息，取得影響波蘭救援和公共安全服務電台網絡的方式。王偉晶的律師表示，檢方沒有證據證明當事人做過任何間諜活動及任何違法行為。

王偉晶2011年4月獲華為聘用，派駐波蘭負責當地分公司公關事務，至2017年升任銷售總監。他去年被波蘭安全人員扣留後，華為數日後以此事有損公司聲譽為由，終止僱傭關係，但仍負責其律師費。華為上月發聲明重申，王偉晶的活動「符合高透明度標準」，而且依法依規。至於杜爾巴伊洛則是波蘭內部安全局前特工，負責反間諜工作。

美國前特朗普政府曾向歐洲盟友施壓，要求封殺華為5G網絡設備，目前英國和瑞典跟從。波蘭政府去年草擬法案封殺華為，但國會至今仍未審議。另外，英媒周一（5月31日）引述消息指，意大利政府已有條件批准英國電訊公司沃達豐（Vodafone）的子公司使用華為的5G無線電接取網絡設備，但同時設置極高的安全門檻，包括限制華為遙距維修設備等。