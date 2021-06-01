內地辦馬拉松賽事競爭競烈　盈利大不如前

甘肅省白銀市上月舉行一場山地馬拉松越野賽，因遭遇惡劣天氣，造成21名參賽者遇難的慘劇，引發外界對賽事運營的反思。內地媒體近日發現，在4年前，有運營馬拉松賽事的公司舉辦一場大型賽事可賺高達600萬元（人民幣，下同，約742萬港元）。但有分析指，現在搞馬拉松賽事競爭十分激烈，生意已經「不太好做」。

在內地有「馬拉松第一股」之稱的智美體育於2017年將業務重心轉到舉辦馬拉松比賽上。據公司該年的財報顯示，當年其運營由中國田徑協會與官方電視台合辦的「奔跑中國」系列賽16站賽事，以及多項大型比賽。當年公司毛利約7,830萬元（約9,687萬港元），其中體育服務佔5,230萬元（約6,470萬港元），這包括賽事舉辦收入、轉播權銷售及個體消費等。智美體育表示，毛利的增加主要是由於馬拉松運營場次增加。根據計算，該公司於2017年經營大型馬拉松賽事，每場平均毛利便達到391.5萬元（約484萬港元）。

今年3月30日，智美體育發布2020年財報，全年收入為894.2萬元（約1,106萬港元），當中卻有800萬元是來自投資理財。去年，該公司僅運營了南昌馬拉松和深圳馬拉松網上賽，運營和銷售毛利合共約70萬元（約86.6萬港元）。報道指，該公司的體育業績走下坡，除基於疫情影響，也因內地馬拉松生意競爭日趨激烈。

據內地數據分析，2019年內地共舉辦1,828場馬拉松賽事，較2018年增加247場，平均每天舉辦馬拉松賽事超過5場。但同樣增加的還有在這市場的企業數量。數據顯示，目前內地共有31.7萬家體育賽事相關企業。有分析認為，現時馬拉松市場競爭激烈，單靠賽事本身盈利的能力早已不如前幾年。同時，馬拉松對賽事組織、選手服務、安全保障、後勤補給均有極高要求，操作不當極易引發安全問題。