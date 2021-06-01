高雄市民按身份證號碼分批到街市　雙北市銀行半天營業

台灣新冠疫情未有減緩迹象，各縣市戒備持續升級。在疫情重災區的台北和新北市，首次有銀行縮減營業時間至半天。桃園市宣布當地美容院、理髮店和美甲店自周五（4日）起停業10天。高雄市周二（1日）首日實施傳統市場分流措施，市民需按身份證號碼分單雙日進入傳統市場（即街市）。從周三（2日）起，從本島乘機或乘船前往金門、馬祖和澎湖等離島的市民，登機或登船前如出現症狀將需要接受核酸檢測。

花旗銀行周二表示，因應近期疫情，經綜合考慮員工安全、客戶權益及疫情指揮中心減少人流的防疫措施等因素，決定自即日起調整雙北市5間分行的營業時間，由原來周一至周五上午9時至下午3時半，縮減至上午9時至下午1時半。桃園市長鄭文燦周二主持防疫會議時表示，經過經濟發展局與業界協商後，美容美髮業決定自6月4日至6月14日停止營業，違者最高可罰款1.5萬元新台幣（約4,282港元）。

高雄為減少人群聚集，周二起對前往街市的市民實施規定，如身份證號碼尾數為單數，於周三、五、日前往；雙數則於周二、四、六前往，以一次購足為原則。據台媒報道，當日各地市場秩序大致良好，但也有人忘記帶身份證或記錯日子。該市經濟發展局局長廖泰翔指出，全市41個公營街市已實施實名制。

台灣離島金門縣政府早前在機場設置檢測站，並發公告宣布對來自本島的旅客實施強制檢測，惟遭疫情指揮中心指與中央防疫標準不一，並強制撤銷。其後馬祖、澎湖相繼出現確診病例，金門縣長再就設置檢測站一事與中央商討，疫情指揮中心周二上午終表示同意，宣布自周三起，市民從全台5地前往上述離島，若登機或登船前有症狀，必須接受核酸檢測；如沒有症狀則只需填寫14天健康聲明。惟金門縣周二上午再發公告，自即日起在機場對入境旅客進行檢測，台衞福部長陳時中於同日中午記者會上再表示，此舉違反傳染病防治法，將撤銷該公告。