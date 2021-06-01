華指中歐是戰略夥伴　匈牙利擬生產國藥疫苗

中國國務委員兼外長王毅周一（5月31日）在貴州貴陽，與訪華的匈牙利外交及貿易部部長西伊亞爾托會談，兩人其後共同會見記者。被問及近期中歐關係緊張時，王毅強調，中歐應當堅持的唯一恰當定位就是全面戰略夥伴，又指當前中歐關係出現的困難局面不是中方希望看到的。

對於中歐早前互相實施制裁，王毅表示，歐方基於不實之詞甚至虛假訊息，執意作出單邊制裁的錯誤選擇，挑戰中國國家主權和民族尊嚴，中方有權作出正當和必要的反應。他指，中歐合作經歷幾十年風雨考驗，有堅實的民意基礎，廣泛的共同利益、相似的戰略訴求，任何人、任何勢力都不可能、也不應該違背或改變這一潮流。他強調，中歐沒重大利害衝突及地緣政治矛盾，只有巨大的合作需求，相互離不開對方。他提到匈牙利等歐洲國家都呼籲中歐團結，揚言對中歐關係未來充滿信心。

另外，西伊亞爾托周一與王毅會晤後宣布，匈牙利計劃生產中國國藥集團研發的新冠疫苗，將投資1.57億歐元（約14.9億港元）在德布勒森東部興建疫苗廠房，目標是在國內完成整個生產過程，明年底達致疫苗自給自足。匈牙利是目前唯一為公民接種中國新冠疫苗的歐盟成員國。