大象北遷原因引爭議　專家料與地磁暴有關

雲南15隻大象近日持續向北遷徙，至周一（5月31日）遷移至玉溪市紅塔區洛河鄉與大營街街道交界處，距昆明市晉寧區邊緣近20公里。當局擔憂大象進入居民區，用食物引誘和設隔離欄等，阻止大象繼續北遷。有分析指大象北遷是因為棲息地減少，尋找食物；另有人認為是大象迷路；有專家分析與地球磁場令動物遷徙本能覺醒。

為防止象群繼續北遷，造成更大威脅，雲南省林草局此前成立亞洲象北遷安全防範工作領導小組和7個專項工作組，通過投食誘導、隔離圍欄等應急措施，使象群避免進入人口密集區。有專家分析指，近20年來，大象棲息地面積縮減嚴重，減少了1,552.48平方公里，即40%，大象是被迫出走，尋找新棲息地。有分析是西雙版納種植橡膠和茶樹，原有植被逐漸減少。

中科院研究員謝燦否認尋找棲息地的說法，認為北上沿途的食物更加匱乏，大象遷徙其中一個關鍵因素是地球磁場，動物在此指引下，周而復始地出現季節性的長距離遷徙。謝燦分析，磁場的擾動或多或少都會干涉到動物的遷徙過程，而太陽活動會對地球磁場產生影響，「我們正在經歷一個新的、大約11年的太陽活動周期」。

謝燦直言，雲南象群開始北上的時間，與太陽風暴、地磁暴發生的時間脗合，於4月15日至17日和4月24至26日分別出現兩次中小地磁暴。早前報道指，象群4月16日開始北上進入玉溪市元江縣，此說明他們遷徙的本能已經覺醒，並且在地球磁場的指引下開始慢慢建立周期性遷徙的模式。