內地今年尋回1680名失蹤兒童　時間跨度最長54年

內地公安部於自今年1月部署名為「團圓」的查找失蹤被拐兒童行動，截至周一（5月31日）已找回1,680人，其中案件時間跨度最長達54年。

在周二（6月1日）公安部召開的新聞發布會上，公安部刑事偵查局副局長童碧山表示，上述行動展開以來，各地公安機關共偵破85宗拐賣兒童積案，拘獲223名拐賣疑犯，組織400多場認親，行動取得階段性成效。5月15日是公安部兒童失蹤訊息緊急發布平台上線5周年。該平台共發布4,801條兒童走失訊息，找回4,707名兒童，找回率達98%。

童碧山稱，全國公安機關自2009年起持續開展打拐專項行動，令盜搶拐賣兒童案件如今降至每年20宗左右。由於一些多年前被拐兒童，僅憑面貌特徵難以識別，公安部於2009年又建立全國打拐DNA數據庫。對失蹤被拐兒童的父母中，有一方現在可能沒辦法重新採血，家屬亦可提供其生活用品以助追查。

會上指出，近日新疆伊犁公安機關透過從去世17年婦女的遺物上提取檢驗樣本，完善父母雙親的DNA訊息，成功替一名90歲的老翁找回44年前走失的一雙兒女。