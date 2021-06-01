誘少女困密室落藥拍不雅照　有前科台男獲刑11年半

台灣曾犯性侵案判囚10年的羅育祥，在收監前「玩失蹤」，去年8月躲藏竹東透天厝密室中，以提供工作機會等藉口，誘騙高雄14歲未成年少女到當地，囚禁長達66小時，又落藥控制她拍下不雅照片。高雄地方法院周二（1日）依兒少性剝削條例等罪嫌，將羅男判囚11年6個月。

判決指，31歲羅男曾犯兩宗妨害性自主案被判囚10年，去年5月獲准保釋，期間為逃避收監，讓妻子到警局報案，謊稱羅男失蹤，並將他列為失蹤人口。羅男的19歲妻子事後因犯使公務員登載不實罪和使人隱蔽罪，合併執行囚8個月。

羅男則在Facebook發布「招聘廣告」，以「電競陪玩員」誘騙高雄14歲少女打工，為了取信於少女，每次工作後少女都可獲得200至1,000元新台幣（約57至286港元）的報酬。羅男去年8月又提出有機會幫少女轉成正職員工，以獲取更高報酬時，要求她到新竹竹東鎮、羅男住處。

高雄地院審理時，羅育祥辯稱，當時少女和他碰面時，他曾有過想和少女發生性行為，但只有意淫，沒有真的下手，他後來看到少女沒有聽他指示，帶手機跟他見面，擔心自己犯行敗露，才會下藥「處罰」少女。法院認為羅男對少女有特殊的愛好，專門引誘涉世未深的少女，遂加重刑罰。