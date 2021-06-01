廣州海關搗破16水客團夥　涉案金額達15億人民幣

廣東廣州海關周二（1日）通報，近日在海關總署緝私局指揮下，展開「奮鬥06」打擊水貨客走私行動，成功搗破16個走私燕窩、蟲草等貴價商品的團夥，涉案金額達15億元人民幣（約18.5億港元），拘捕25名疑犯，主要疑犯已全部被捕。目前，案件仍在調查當中。

廣州海關所屬大鏟海關以及大鏟海關緝私分局，近日截查一艘來往港澳的小型船舶時，在機艙工作台下發現隱蔽口，從中繳獲燕窩、智能手錶、名牌手錶、珠寶首飾等走私貨物共25箱。關員指，該些貨物被藏匿在機艙滑鐵板下，由於機艙是格柵式結構，高度僅約60至80厘米，又有不少油污，藏匿手段極其隱蔽。

廣州海關緝私局及後順藤摸瓜，針對走私團夥的攬貨、通關、銷售等各環節調查，並通過大數據分析，成功鎖定上述走私團夥。及後，該關派出195人，分為38個行動組展開收網，在深圳海關協助下，成功拘捕多名疑犯，並在一個隱藏在深圳某高檔住宅區內的走私倉庫中，繳獲大量燕窩、花膠、冬蟲夏草、花旗參等走私貨品。

經查，該些貨品是由內地貨主下單，在香港購買後，交由水貨客團夥走私入境。團夥不但利用人體、行李藏匿等手段從陸路口岸走私，更利用來往港澳的小型船舶夾藏、快艇偷運等方式，走私入境後再在網上銷售。